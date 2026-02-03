ISE, Generalitat y Barcelona presentan una fundación privada para apoyar al sector audiovisual

(I-D) Labuskes, Sàmper, Blackman, Gil Y Friedman En Rueda De Prensa Este Martes - EUROPA PRESS

Tendrá el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman; el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la presidenta de Barcelona Activa y quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, han presentado este martes ISE Foundation, para de "beneficiar" al sector audiovisual más allá de la feria.

Lo han presentado en rueda de prensa durante el ISE en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, junto al ceo de Avixa, David Labuskes, y el presidente global y ceo de Cedia, Daryl Friedman.

Blackman ha destacado el impulso a la innovación, el desarrollo del talento y la responsabilidad social y la sostenibilidad como "pilares" de la fundación, que será privada y tendrá apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento.

BLACKMAN: UN PLAN "MUY AMBICIOSO"

"Tenemos un plan muy ambicioso y lo queremos desplegar para beneficiar no solo a esta región, sino a todo el país y a toda Europa", ha dicho Blackman, que ha afirmado textualmente que ISE Foundation será el vehículo para provocar este impacto positivo.

Ha cifrado en 9.000 millones de euros el impacto del sector audiovisual en Catalunya que, según Sàmper, ha crecido un 6% desde que el ISE se celebra en Barcelona, a través de 4.500 empresas que emplean a casi 45.000 personas.

MIQUEL SÀMPER: IMPACTO

El conseller ha celebrado que ISE Foundation permitirá "alargar el impacto" de esta feria del sector audiovisual al resto del año, aumentando las posibilidad de crecimiento del sector y dotándolo de más herramientas para ser más sólido y generador de oportunidades.

También ha explicado que la fundación hará que se "estreche aún más la buena relación" del ISE con el Govern y el Ayuntamiento que, ha asegurado, siempre ha sido positiva, propositiva y con la voluntad de construir, textualmente.

RAQUEL GIL: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Raquel Gil ha destacado el valor del ISE para demostrar que "desde el mundo económico se pueden implementar respuestas en el ámbito social", mejorando las oportunidades de los barceloneses y, además, ayudando a romper la brecha de género que persiste en el sector.

De este modo, ha reivindicado que la ISE Foundation supone el "inicio de una segunda amistad" de la feria con Barcelona tras haber aterrizado en la ciudad durante la pandemia.