ISE, Govern y Barcelona defienden estrechar los vínculos tecnológicos de Europa y América Latina

Collboni abre el European Latin Forum en el marco del ISE

Collboni resalta el "puente transatlántico económico y cultural" que forman Barcelona e Iberoamérica

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, y el presidente de la feria Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, han defendido la necesidad se seguir estrechando los vínculos tecnológicos y económicos de Europa y América Latina a través del sector audiovisual.

Así han coincidido este miércoles en la apertura del European Latin Forum, organizado en el marco del ISE, que se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, acompañados por la cónsul general de Colombia en la capital catalana, Gillian Maghmud.

Collboni ha destacado el "puente transatlántico económico y cultural" que forman Barcelona y América Latina, que ha llamado a impulsar en un contexto en el que las nuevas tecnologías audiovisuales y la integración digital están remodelando las sociedades tal y como se conocen.

También ha resaltado la "forma de entender el desarrollo económico y tecnológico, que debe ser abierto, inclusivo y centrado en las personas" y que, a su juicio, comparten la capital catalana e Iberoamérica gracias a sus profundos lazos culturales.

BLACKMAN

Blackman ha reivindicado las "notables oportunidades de colaboración" que está contribuyendo a crear el European Latin Forum, fundado en ISE 2024, que ha calificado de plataforma clave para fomentar la relación entre territorios.

En este sentido, ha destacado la importancia de "alinear a dos de las regiones más dinámicas del mundo en los sectores audiovisual y digital" no solo para entablar diálogo, sino para generar impacto económico y tecnológico a largo plazo.

TORT

Tort ha sostenido que los cambios en cómo se crea, distribuye y experimenta el contenido audiovisual "requiere una fuerte inversión, también en talento, para generar profesionales que puedan impulsar la innovación y dar forma al futuro de esta industria".

Asimismo, ha señalado que el sector audiovisual "no es solo un motor económico o tecnológico, es también un puente cultural que fortalece y necesita fortalecer el entendimiento mutuo entre Europa y América Latina".

MAGHMUD

Por su parte, Maghmud ha destacado a Colombia como un "destino competitivo, confiable e innovador para la producción audiovisual", posicionado como un actor importante en el panorama internacional y como actor clave en la región.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "ver a Colombia no solo como un destino, sino como un socio" con tecnología, talento y oportunidades, tejiendo alianzas internacionales a través de las economías creativas e inclusivas.