El IT Academy de Barcelona Activa pone en valor el talento femenino digital en el Talent Arena

El Talent Arena se celebra del 2 al 4 de marzo en el recinto de Fira de Barcelona de Montjuïc. - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IT Academy de Barcelona Activa estará presente con un estand informativo en el Talent Arena del 2 al 4 de marzo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, donde pondrá en valor el talento femenino en el sector digital, ha informado este lunes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El Talent Arena, que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2026, reunirá en el recinto de Montjuïc a profesionales digitales, empresas TIC y diversos programas formativos, y el IT Academy presentará su formación especializada en desarrollo web, datos y ciberseguridad.

En cerca de 10 años, el IT Academy ha formado a más de 4.200 personas, un 40% de mujeres, aunque ha indicado que actualmente el talento digital femenino del sector representa "solo" el 31,6% de los profesionales, un dato que es aún más bajo en entornos como la programación informática.

ATRAER TALENTO FEMENINO

El consistorio considera que la brecha de género es uno de los principales retos y, para dar visibilidad a las mujeres que ya forman parte del sector, ha organizado 2 sesiones en el Espai Barcelona del Talent Arena con referentes para "alentar" el talento digital femenino.

Así, este lunes tendrá lugar la mesa redonda 'Dones, competències digitals i futur laboral: el rol de Barcelona Activa en l'empoderament tecnològic', que analizará las competencias digitales como palanca de la igualdad de oportunidades y la inserción laboral femenina en las TIC.

Por otra parte, este martes se ofrecerá un encuentro del proyecto 'Converses Feministes' con la project manager en Imbee, Crsitna Tomas; la head of Talent en Sopra Steria y fundadora de Women Initiative, Ariadna Masallera; y la chief People Officer en Between Technology, Carla Antunez.

IMPULSO AL TALENTO DIGITAL DE BARCELONA

El Ayuntamiento ha explicado que la IT Academy ha extendido alianzas con entidades y empresas como Mobile World Capital, Fundación Telefónica, Tech Barcelona, 22@ Network, NTT Data, Vueling, Decathlon y Factoria F5 para facilitar la inserción del talento.

"Esta vinculación público-privada garantiza una actualización constante de la formación y que tiene en cuenta tanto las 'hard' como las 'soft' skills. Todas las formaciones permiten obtener certificaciones oficiales atorgadas por Cisco, en el caso de ciberseguridad, y por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), para los de programación web y datos", ha añadido.

Ha remarcado que toda persona que esté interesada sobre dichas alianzas podrá conocerlas en el estand de Barcelona Activa, donde se las orientará en el diseño de un itinerario de formación digital individualizado.

La apuesta del gobierno municipal barcelonés por la formación en este sector se reafirma con la reciente presentación del Polo de Talento Digital en el Parc Tecnològic de Nou Barris, en el que se ofrecerá formación a más de 3.000 personas cada año con los programas 42 Barcelona, XTalent Digital y Cibernàrium.

TESTIMONIOS

Barcelona Activa ha expuesto 4 casos que, a través de la formación en la IT Academy, han reorientado su carrera profesional y han accedido a "ocupación de calidad".

El primer caso es el de Maria Llenas, que estudió piano en el Liceu y es veterinaria de formación, y que después de trabajar durante 3 años como tal, se formó en la academia para acabar trabajando en Interficie como frontend developer.

Otro de los ejemplos es el de Júlia Casadevall, científica ambiental con experiencia en investigación que amplió sus conocimientos con los programas de formación en el sector de datos y que actualmente trabaja como analista de datos en SDG Group.