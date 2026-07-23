MWCapital y Barcelona Activa firman un acuerdo para impulsar la creación de spin-offs deep tech

Los participantes en la firma del acuerdo - MWCAPITAL

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona y Barcelona Activa han firmado un acuerdo para impulsar la creación de spin-offs deep tech, informa la fundación en un comunicado este jueves.

La voluntad es colaborar para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica de Barcelona, y el acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para impulsar la transferencia tecnológica, favorecer la creación de nuevas spin-offs deep tech y acelerar la llegada al mercado de innovaciones de universidades y centros de investigación.

Ambas entidades trabajarán de manera coordinada para identificar oportunidades, compartir conocimiento y facilitar la conexión entre talento científico y emprendedor, "contribuyendo a consolidar Barcelona como uno de los principales hubs europeos de innovación deep tech".

La directora general de MWCapital, Laia Corbella, ha explicado que esta colaboración "permite ampliar la detección de oportunidades, movilizar talento emprendedor y contribuir a hacer realidad proyectos de alto valor tecnológico".

La quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha añadido que "linear objetivos y recursos con MWCapital será clave para dar un salto de escala y ampliar" la capacidad de acompañar proyectos de alto valor.