El roadshow #ExperienciaINCIBE llega a Barcelona para concienciar sobre ciberseguridad

La exposición se podrá encontrar en la plaza Major de Nou Barris hasta el 6 de septiembre

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El roadshow #ExperienciaINCIBE, organizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha aterrizado este martes en Barcelona para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad en el mundo digital.

La exposición, que ofrece una experiencia inmersiva e información útil para familias, niños, personas mayores y empresas estará en la plaza Major de Nou Barris hasta el 6 de septiembre, explica el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.

La iniciativa cuenta también con el apoyo del consistorio a través de Barcelona Activa, que ha promovido su llegada a la ciudad, la cual coincide con la puesta en marcha del primer bootcamp en ciberseguridad de la IT Academy, dedicado a formar a profesionales para cubrir la demanda de talento en este sector.

En concreto, el roadshow dispone de dos grandes zonas, una interior con capacidad para 30 personas con un área de juegos, una expositiva y un escape room, y la exterior con zona de juegos y una cabina para contactar con el 017, el servicio de ayuda en seguridad del INCIBE.

FORMACIÓN

El formato de la #ExperienciaINCIBE busca acercar los contenidos, medios y recursos digitales a cualquier colectivo para procurar la igualdad de condiciones a través de la capacitación, afrontando dos de los grandes retos de la actualidad: la ciberseguridad y la confianza digital.

De este modo, la exposición recorrerá durante 3 años la goegrafía española con el objetivo de sensibilizad, concienciar, educar, promover y divulgar la cibersegruidad entre todos los usuarios, con el objetivo de formar una sociedad más conocedora de las amenazas a las que se enfrenta en el mundo digital.

Todos estos objetivos son abordados desde hace años desde el INCIBE y desde Barcelona Activa: a través de esta última, el consistorio impulsa desde hace más de 25 años una oferta formativa amplia y gratuita para potenciar la autonomía digital de los y las barcelonesas para favorecer su desarrollo personal y profesional.