6 startups presentan su proyecto audiovisual en el ISE de la mano de Barcelona Activa

Las propuestas se centran en la creación de contenidos audiovisuales y el uso de la IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

6 startups barcelonesas presentan entre este martes y este viernes sus proyectos del sector audiovisual en el stand de Barcelona Activa de la feria Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Las 7 compañías participantes son Emogg, Estudio Gurugú, Framemov, Into Reality, Produiria, Flopwork y Blit, estas dos últimas presentes a aunadas en el proyecto Recativa, y todas ellas con propuestas centradas en la creación de contenidos audiovisuales, experiencias inmersivas, producción digital y nuevas narrativas vinculadas a la innovación tecnológica.

La presencia de estas startups en el ISE se enmarca en la estrategia de Barcelona Activa para impulsar el talento emprendedor y facilitar la proyección internacional de empresas emergentes del ecosistema creativo y audiovisual de la ciudad, en un salón que reúne a profesionales y empresas del sector audiovisual y tecnológico de todo el mundo.

INTO REALITY

Into Reality ha presentado su plataforma web multidispositivo y multiplataforma que, a través de la realidad virtual, permite al usuario elegir distintos puntos de vista en eventos culturales, deportivos o espectáculos en directo, situándolo "en el centro para que decida cómo quiere vivir cada momento", según ha explicado un representante de la startup a Europa Press.

El proyecto permite cambiar cámaras y audios únicamente con la mirada, sin necesidad de mandos, lo que mejora la accesibilidad y ofrece resoluciones de hasta 8K, facilitando a las empresas la "distribución de sus contenidos de forma integrada y transparente".

EMOGG

Por su parte, Emogg ha mostrado su método para analizar audiencias en tiempo real, que mide de forma objetiva el impacto de los contenidos en eventos, congresos y ferias al analizar "cómo reacciona el público para que organizadores y agencias sepan si el mensaje ha conectado, si ha habido picos de atención y si el contenido ha llegado realmente".

La empresa ofrece un software que analiza el comportamiento no verbal de la audiencia --como gestos, posturas y microgestos-- para generar indicadores que ayuden a las compañías a optimizar su comunicación, al aportar una información que "no se obtiene con las encuestas tradicionales y resulta clave para tomar decisiones en eventos de 50 a más de 2.000 personas".

FRAMEMOV

Framemov ha presentado sus propuestas inmersivas Dynamic Persona y Bellora, que integran la inteligencia artificial como recurso para generar contenidos únicos a partir de la interacción del usuario, creando entornos y experiencias personalizadas con aplicaciones en marketing, eventos o festivales.

Estas instalaciones interactivas permiten al público formar parte activa del contenido al responder en tiempo real a sus movimientos o elecciones, una fórmula que "ayuda a captar la atención, reforzar el mensaje de marca y ofrecer una experiencia diferencial en cualquier tipo de acción o espacio".