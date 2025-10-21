La tienda 'pop up' del Barcelona Fashion Forward expondrá a sus ganadores en el centro de la ciudad

Marcas expuestas en la 'pop up' del 6 Barcelona Fashion Forward - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 6 edición del Barcelona Fashion Forward (BFF) ha premiado a cuatro marcas que podrán exponer sus piezas de diseño en la tradicional tienda 'pop up' del programa, que este año se traslada al centro de la ciudad.

Del 22 de octubre al 22 de noviembre, las marcas Guillermo Justicia, Maison Admire, Alaire y NIMPH, ganadoras de esta nueva edición del certamen impulsado por el Disseny Hub Barcelona (DHub) con la colaboración de Barcelona Activa, dispondrán de un escaparate único en el número 5 de la calle Lluís el Piadós, explica el consistorio.

Se trata del espacio Trent, un espacio fundado por jóvenes barceloneses dedicados a la moda independiente, que se une al BFF y a 080 Barcelona Fashion en su objetivo de reforzar a la capital catalana como cuidad de moda.

De hecho, la tienda 'pop up' se inaugurará en un "momento de máxima efervescencia del sector de la moda en Barcelona", justo después de la celebración de la pasarela 080, que también forma parte del nuevo Plan estratégico de moda 2025-2030 del gobierno municipal.

MARCAS

De las 14 marcas participantes, 4 han sido escogidas como ganadoras, entre ellas Alaire, fundada por la barcelonesa Laia Canales Angerri e inspirada en la vida cerca del mar, combinando materiales ancestrales y artesanía local para crear piezas atemporales.

Guillermo Justicia se dedica a fusionar arte y naturaleza, conceptos a través de los cuales ha concebido "un universo alternativo" con tejidos y detalles que se convierten en experiencias visuales y emocionales.

Maison Admire se dedica a la confección de bolsas artesanales, hechas con biomateriales y piezas impresas en 3D, creando piezas en las que la innovación y la manufactura tradicional se mezclan, inspirando una manera de entender la moda más sostenible.

Finalmente, la marca NIMPH destaca por la construcción de un ecosistema de moda alternativo con producción local y artesanal, donde sus piezas "alternan los códigos 'grunge' y la delicadeza etérea", revisitando el folklore de Barcelona a través de una visión contemporánea y mística.

SEIS AÑOS

Tras una nueva edición, el BFF cumple 6 años potenciando y acelerando la profesionalización de diseñadores y marcas emergentes a través de formación especializada, acompañamiento personalizado y un plan de servicios adaptados a sus necesidades.

Durante este tiempo, 68 empresas o marcas emergentes de moda se han beneficiado del programa, 57 de las cuales siguen activas, lo que "reafirma su impacto y solidez" en el desarrollo creativo y empresarial.