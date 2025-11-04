Valls reivindica la "responsabilidad" de Barcelona en la implantación de nuevas tecnologías

Valls en declaraciones a los medios durante el Smart City Expo, que se celebra esta semana en Fira de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha reivindicado la "responsabilidad" de la capital catalana ante el surgimiento de nuevas tecnologías y su implantación en la ciudad con conciencia social, así como su papel como ejemplo hacia el resto de países.

"Barcelona no es la ciudad más 'smart' del mundo. Hay ciudades en Corea, Malasia y China que lo son más en la utilización de tecnología, pero tienen una regulación más flexible ante los datos, que son un activo y a la vez un derecho del ciudadano que tenemos que tratar con mucho cuidado", ha sostenido en declaraciones a los medios en el congreso Smart City Expo, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Por ello, ha defendido el objetivo del consistorio de "saber encontrar el punto de equilibro entre la eficiencia que aporta la tecnología" y los beneficios sociales, un debate que ve ejemplificado en el auge de la IA y en el que cree que Barcelona ayuda a trabajar con los congresos que acoge cada año, como el Mobile World Congress.

"La tecnología es fundamental para las sociedades, pero al mismo tiempo nos obliga a que tengamos un debate sobre cómo utilizar la tecnología, y ésta es la responsabilidad que tiene Barcelona", ha insistido Valls.

También ha destacado la llegada del Smart City Expo a su 14 edición, la cual considera una "magnífica aportación" de Barcelona a la hora de abordar los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades, como el cambio climático, la gestión del agua o la burocracia.