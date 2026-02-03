3Cat lleva al ISE una experiencia "inmersiva y sensorial" basada en el juego 'Manairons'

Gemma Ribas y Cristina Villà, en el centro, durante la presentación de la instalación en el ISE 2026 - 3CAT

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

3Cat ha estrenado este martes una experiencia "inmersiva y sensorial" basada en el videojuego 'Manairons' durante la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) 2026, que se celebra hasta el viernes en Fira de Barcelona Gran Via.

La instalación, que transforma el universo de los 'manairons' en una experiencia física y sensorial, se desarrolla dentro de un cubo inmersivo donde los usuarios interactúan, "solo con sus manos", con los protagonistas, informa 3Cat en un comunicado.

La miembro del Consejo de Gobierno de 3Cat Gemma Ribas ha destacado que uno de los compromisos de 3Cat es liderar la innovación audiovisual: "Gran parte de la inversión de 3Cat está enfocada en este compromiso, y esto significa apostar por la tecnología puntera y de última generación".

La directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de 3Cat, Cristina Villà, ha remarcado que la experiencia es "una clara demostración de que los videojuegos forman parte de la apuesta estratégica de presente y de futuro" de 3Cat.

La experiencia ha sido desarrollada por 3Cat conjuntamente con el estudio JanduSoft --coproductor del videojuego--, así como con el socio tecnológico e interactivo Flop Work.