El 44 Comic Barcelona cierra con 92.000 visitantes en 3 días

Uno de los actos del salón
Uno de los actos del salón - 44 COMIC BARCELONA
Europa Press Cataluña
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 20:01
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BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El 44 salón Comic Barcelona acaba este domingo tras recibir 92.000 visitantes durante 3 días en Fira de Barcelona Montjuïc, informa Ficomic en un comunicado.

La programación ha incorporado los espectáculos en directo (como el concurso de K-Pop) y el espacio Comic Kids ha tenido más autores que otras ediciones.

La vertiente profesional del salón, el Comic PRO, ha aumentado los autores participantes un 36,1%, y las entrevistas de portafolios han crecido un 47,5%.

UNIVERSO ASIÁTICO Y HONG KONG

Uno de los ejes del salón ha sido el universo asiático, donde ha destacado la afluencia al estand de Hong Kong, y el autor Pen So agotó todas sus obras disponibles el segundo día.

Otras figuras internacionales invitadas, como Wooh Nayoung y Shintaro Kago, han despertado interés entre los asistentes, con la exposición inédita de la autora coreana y colas en las sesiones de firmas del mangaka.

TALENTO FEMENINO: TERESA VALERO

Otro eje ha sido el talento femenino, con destacada respuesta del público a charlas, talleres y sesiones de firmas de autoras invitadas.

Este eje también se ha reflejado en los premios Comic Barcelona: 'Contrapaso: Mayores, con reparos', de Teresa Valero, ganó el viernes el premio a la Mejor Obra de Autoría Española, con lo que se convierte en la primera mujer con este galardón.

Además, el concurso escolar ha tenido presencia mayoritaria de niñas entre las premiadas.

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