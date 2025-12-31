El 63 Festival de la Infància de Barcelona cierra con unos 30.000 visitantes

Un acto del festival - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 63 Festival de la Infància acaba este miércoles, último día del año, tras recibir a unos 30.000 visitantes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Han sido 5 días con más de 60 actividades lúdicas, deportivas, creativas y culturales para familias con niños de 0 a 12 años en el Palau 2 y la plaza Univers, informan los organizadores en un comunicado.

Este año el evento ha dado protagonismo a fomentar la lectura y la solidaridad, "reforzando su apuesta por combinar entretenimiento y conciencia social".

LECTURA Y SOLIDARIDAD

Por eso ha habido propuestas enfocadas a promover los hábitos lectores, con "un magnífico recibimiento entre los visitantes", y también actividades sobre solidaridad, como las promovidas por Unicef y la Fundación Vicente Ferrer, así como la 'Juguetería Solidaria'.

Los juguetes que se han ofrecido para jugar estos días han sido cedidos por Mattel, Cayro y WOW Generation by Kids Licensing, y ahora se darán a familias vulnerables.

ANNA VENTURA

La directora, Anna Ventura, se ha mostrado muy satisfecha por la acogida y por "seguir siendo un evento familiar clásico de la Navidad barcelonesa" que sigue apostando por la diversión y la educación con valores, ha dicho.

Entre las actividades han destacado los partidos de fútbol 3X3, el futbolín humano, el minigolf, los inflables, la zona de videojuegos, la escuela de circo y los espectáculos de música y magia.

También ha destacado la afluencia a las zonas de talleres de cocina y de ciencia, además del mini Circuit de Barcelona-Catalunya para karts con pedales y los tradicionales stands de la Guardia Urbana y los Bomberos.

El festival volverá a Fira de Barcelona Montjuïc del 27 al 31 de diciembre de 2026.

Está organizado por Fira en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y está producido por Evidente Events.