Una imagen de la edición del año pasado del Festival de la Infància - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 64 edición del Festival de la Infància ha programado más de 40 actividades lúdicas, creativas y educativas para niños de hasta 12 años, que incluirán ciencia, deporte, a creatividad y solidaridad, en unas jornadas que se celebran del 27 al 31 de diciembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Se ha estructurado la oferta en torno a cuatro grandes ejes: juego educativo, sostenibilidad, solidaridad y convivencia con actividades que, además, "promuevan hábitos responsables y valores humanos" y que se distribuyen en el Espacio Mini, para niños de entre 0 y 4 años, y el Espacio Aventura, de 4 a 12 años, informa Fira en un comunicado este miércoles.

SE SUMAN AL AÑO GAUDÍ

El festival se suma al Año Gaudí, que conmemora en 2026 el centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí, con talleres para acercar su obra a los más pequeños y, en especial, "su emblemático 'trencadís'".

El certamen ofrecerá, además, numerosas oportunidades para hacer deporte como fútbol 3x3, tenis de mesa, bolos, escuela de circo, circuitos de bicicletas, un rocódromo inflable y una piscina de bolas, entre otros.

La oferta educativa incluirá además actividades relacionadas con la tecnología, la sostenibilidad, las finanzas y la ciencia y participarán servicios y entidades de la ciudad como la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y los Bombers de Barcelona, con experiencias que permitirán a los niños y niñas conocer más de cerca su trabajo.