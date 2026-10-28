El 85% de la superficie expositiva de Hispack está contratada a seis meses del salón

Imagen del salón Hispack de Fira de Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 85% de la superficie expositiva prevista en la 20 edición de Hispack está contratada a más de seis meses de la celebración del salón del sector del packaging, proceso y logística, además de contar con la presencia confirmada de las principales empresas de la industria del envase y el embalaje, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Según el presidente del comité organizador de Hispack, Jordi Bernabeu, el ritmo de contratación demuestra la fortaleza de la industria y la confianza que las empresas depositan en el salón, y ha afirmado que "todo apunta a que el salón volverá a reunir la oferta comercial más amplia y representativa del mercado ibérico".

El salón, organizado por la entidad ferial, se celebrará en el recinto de Gran Via de Fira del 4 al 7 de mayo, en un momento "decisivo para la transformación de la industria", acelerado además por el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), la economía circular, la digitalización de procesos y la creciente demanda de soluciones sostenibles.

La organización prevé reunir más de 900 expositores, un 10% más que en 2024, y reforzar el carácter internacional del evento, con más de una cuarta parte de las empresas participantes procedentes del extranjero y una serie de programas específicos y acciones dedicadas a mercados prioritarios y compradores extranjeros.

La celebración de la 20 edición, además, también marcará el salón, a través de diversas iniciativas para reconocer el legado de la feria y el sector y la participación de empresas y personas relevantes.