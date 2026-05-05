Advanced Factories premia la trayectoria del presidente de Irestal, Joaquim Boixareu

Entrega del premio al presidente de Irestal, Joaquim Boixareu - ADVANCED FACTORIES

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irestal, Joaquim Boixareu, ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria Empresarial 2026 durante la décima edición de Advanced Factories, la feria líder en automatización, robótica y tecnologías 4.0 del sur de Europa, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El galardón reconoce su contribución al desarrollo industrial y a la internacionalización del grupo, especializado en el procesamiento y distribución de acero inoxidable, informa Advanced Factories en un comunicado este martes.

Boixareu cuenta con una sólida y destacada trayectoria empresarial en el ámbito industrial: "Desde sus inicios en la empresa familiar fundada en 1945, Boixareu ha sabido evolucionar el legado de la compañía hasta convertirla en un grupo multinacional de referencia en el procesamiento y distribución de acero inoxidable".