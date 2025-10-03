Advanced Manufacturing y Worksafe reúnen a 4.000 expertos (+36%) en su edición 2025.

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La segunda edición de Advanced Manufacturing Barcelona (AMB) y la primera de Worksafe cerraron este jueves sus puertas tras dos jornadas que han reunido a 200 empresas y 4.000 expertos, un 36% más que en la edición anterior, informa Easyfairs, compañía organizadora de ambas ferias, informan en un comunicado este viernes.
El director general de Easyfairs Iberia, Oscar Barranco, ha destacado que la voluntad de ambos eventos, que tuvieron lugar en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, es "mostrar soluciones concretas, generar contactos e inspirar para impulsar proyectos que transformen la industria y la cultura preventiva en España".
Los visitantes de AMB han podido conocer las últimas soluciones en automatización, fabricación avanzada, impresión 3D y tratamiento de superficies, así como maquinaria de mecanizado, robótica colaborativa, exoesqueletos y sistemas de control industrial.
Entre las marcas presentes destacaban Yaskawa, VLB Group, Bahco, Bollhoff, Emka, Fat, Lusavouga, Messer Ibérica de Gases y Oxiplant.
Por su parte, Worksafe ofreció soluciones en prevención de riesgos, seguridad laboral, protección de activos y contra incendios, equipos de protección individual, sistemas de detección avanzada y respuestas ante emergencias, con empresas participantes como MPM, Baroig, Faraone, Hovmand, Accesus, Previnsa y Safety360.