Aena acude al MWC con un stand en el nuevo espacio del salón 'Aeropuerto del Futuro'

Archivo - Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena estará presente en el Mobile World Congress 2026 (MWC), que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, con un stand ubicado en el nuevo espacio del salón denominado 'Aeropuerto del Futuro'.

Se trata de "un entorno inmersivo que pretende mostrar cómo se transformarán los aeropuertos y los viajes aéreos en las próximas décadas gracias a las tecnologías más innovadoras", informa Aena en un comunicado este lunes.

En el stand de la compañía estarán presentes tres startups con las que la compañía colabora actualmente (BagID, Deusens y Petpass), quienes mostrarán sus soluciones de forma continuada a los asistentes.

BagID y DeuSens fueron dos de las cinco startups ganadoras de la segunda edición de Aena Ventures, la aceleradora de startups que permite a Aena colaborar con el ecosistema emprendedor e innovador del exterior.

El proyecto de BagID es una plataforma colaborativa de equipajes, donde se pueden tener todos los datos de trazabilidad, utilizando etiquetas electrónicas que permiten, además, realizar el check-in del equipaje desde casa.

Por otro lado, DeuSens ha diseñado una experiencia inmersiva en realidad virtual para la formación de los diferentes equipos de Aena, mejorando así la capacitación y evaluación del personal.

El proyecto Aena Pets fue el ganador de la sexta edición de Aena Innova, una iniciativa a través de la cual los pasajeros pueden acceder a información sobre zonas pet-friendly y los nuevos servicios para mascotas en aeropuertos, como zonas 'pipicán' o aseos habilitados, y además permite crear un pasaporte digital para la mascota

AUMENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE VUELOS Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Barcelona han incrementado su programación con motivo del período de mayor afluencia de pasajeros previstos durante la celebración del MWC de forma que el número total de asientos ofertados asciende a 1.749.702, un 2% más que las plazas programadas durante la edición del año pasado.

Asimismo, el número de operaciones programadas asciende a un total de 9.146, lo que supone un aumento del 1% respecto a los vuelos programados en la anterior edición; el día con más asientos ofertados será el domingo 1 de marzo, con 192.247 plazas, seguido del viernes 6 de marzo, con un total de 191.013.

Por otro lado, el día con más vuelos programados será el viernes 6 de marzo, con 1.017 operaciones, seguido del viernes 27 de febrero, con un total de 999 movimientos.

SERVICIOS

Las principales aerolíneas que operan rutas intercontinentales tienen previsto reforzar su operativa para satisfacer la demanda prevista, programando vuelos adicionales, incrementando plazas business o realizando cambios en su flota para volar con aeronaves de mayor capacidad.

El Aeropuerto incrementará también los servicios a los pasajeros para adecuarlos al aumento de afluencia en las instalaciones y reforzará la oferta para pasajeros VIP y Premium en servicios como el Parking VIP, el Fast Track, Meet&Assist y en las cuatro Salas VIP de que disponen los pasajeros en ambas terminales.