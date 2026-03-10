Agro.- La 32 Seafood Expo Global supera los 52.000 metros cuadrados de espacio vendidos

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 32 edición de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global ha superado los 52.000 metros cuadrados de superficie expositiva vendida, una cifra que "continúa creciendo", informa la organización en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y este año habrá expositores de más de 80 países y 62 pabellones nacionales y regionales.

Entre los nuevos países participantes están Arabia Saudí y Mónaco, y también participarán por primera vez la Association of the Fish Products Producers "BG FISH" (Bulgaria), el Instituto Yucateco de Emprendedores (México), el Public Establishment for Industrial Estates - Madayn (Omán) e Infopesca (Uruguay).

España contará con 246 expositores, lo que "subraya la importancia estratégica de la industria pesquera española" dentro del evento.

Por otro lado, la organización ha destacado que este año tendrá como novedad un pabellón dedicado a la innovación en acuicultura, que conectará a empresas líderes en tecnología, programario y equipamiento para el sector.