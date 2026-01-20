Agro.- El 94% de consumidores de vino en España lo toma en bares y restaurantes, según un estudio

Edición anterior de Barcelona Wine Week. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 94% de los consumidores de vino en España lo toma en bares y restaurantes, según el estudio 'Observatorio del vino en España: Hábitos de consumo, percepción, tendencias y futuro del sector', realizado por la publicación sectorial 'Alimarket' para Barcelona Wine Week, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El evento se celebra en el recinto Montjuïc de la institución ferial entre el 2 y el 4 de febrero, y el informe señala que la mitad de los consumidores también lo toman en casa.

Las ventas se concentran en supermercados, con el 77% de los consumidores, seguido de los hipermercados, con un 55%, y otros canales como bodegas, tiendas especializadas, compra online o clubes de vino llegan a un 23%.

Por otro lado, el 76% de los consumidores españoles considera que el vino de origen español es de buena o muy buena calidad, y el 80% valora que sea de una DO en el momento de elegir.

El autor del estudio y manager market research en IO Investigación, Jesús Barbero, ha explicado que los datos muestran que el consumidor "elige momentos compartidos y no individuales y busca cada vez más la calidad del producto".