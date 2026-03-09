Imagen de la presentación de Alimentaria + Hostelco 2026 en Madrid. - ALIMENTARIA

La edición 2026 del congreso Alimentaria + Hostelco, que se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, reivindica su liderazgo en el sector en una edición "histórica", que coincide con el 50 aniversario del salón alimentario Alimentaria.

El certamen busca consolidarse como una como plataforma ferial para toda la cadena de valor del retail y foodservice, en una edición que reunirá a toda la industria alimentaria, potenciará el sector Horeca e incrementará su internacionalidad, informa Fira de Barcelona este lunes en un comunicado.

Según el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, el certamen "se ha consolidado como una plataforma única para que la industria alimentaria impulse negocio, conocimiento y proyección global", mientras que el presidente de Hostelco, Pere Taberner, ha destacado el crecimiento del espacio dedicado al canal Horeca y foodservice.

Así, esta edición de Alimentaria + Hostelco ocupará un total de 100.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en 7 pabellones diferentes, con más de 3.300 empresas participantes, de las cuales el 30%, cerca de 1.000 empresas, proceden de 70 países, confirmando "el creciente peso global del certamen".

Además, con el objetivo de impulsar la apertura a nuevos mercados y maximizar las oportunidades comerciales, la organización, en colaboración con Icex, ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores internacionales, y a 1.200 nacionales, con la previsión de superar las 14.500 reuniones de negocio.

Durante el certamen, se celebrarán los Horeca Awards, se consolidará el espacio The Horeca Hub y se organizarán más de 200 actividades pensadas para profesionales vinculados a la restauración, la hostelería y las colectividades, entre otros.