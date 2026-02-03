Agro.- El Govern presenta ayudas para impulsar el enoturismo en las bodegas catalanas

El Govern presenta ayudas para impulsar el enoturismo en las bodegas catalanas - GENERALITAT

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha presentado este martes un paquete de ayudas destinadas a fomentar el enoturismo, como vía de negocio, entre las bodegas catalanas, informa en un comunicado.

El anuncio se ha realizado en el marco de la jornada 'Enoturisme a Catalunya: estratègia, territori i captació internacional des de Barcelona', organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) en el marco de la Barcelona Wine Week que se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En concreto, este paquete de subvenciones, que está previsto que se convoque a finales de año, financia hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto con un importe máximo de 300.000 euros.

El director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, Joan Gòdia, ha explicado que estas ayudas tienen como objetivo impulsar el enoturismo como una línea de negocio clave para el sector vitivinícola, de modo que las bodegas puedan diversificar su estrategia de negocio y atraer visitantes locales o extranjeros.

Estas ayudas se inscriben dentro de la Estratègia Alimentària de Catalunya 2025-2028, orientada a acelerar la diversificación de la actividad agraria para hacerla más competitiva, sostenible y arraigada en el territorio, y que incluye varias líneas de apoyo actualmente en tramitación.