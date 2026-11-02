Ordeig visita grandes empresas y productores locales en Gastronomic Forum Barcelona

El conseller de Agricultura del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, en el Gastronomic Forum Barcelona 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha visitado este lunes en el Gastronomic Forum Barcelona 2026 los expositores de empresas con gran relevancia en el sector como Transgourmet, Càrnia o BonÀrea y productores de proximidad como Badia Vinagres, del Pla d'Urgell (Lleida), o Artesania Dolça, del Alt Empordà (Girona).

Ordeig, asimismo, se ha interesado por los expositores de organizaciones empresariales, como el Gremi de Bacallaners i Bacallaneres de Catalunya o la Organització de Productors Pesquers de Palamós (Girona).

La edición de 2026 del foro se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 4 de noviembre, y está organizado por Fira y por Alimentaria Exhibitions, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado.

MÁS DE 450 EMPRESAS

Más de 450 empresas exponen sus productos y soluciones en esta edición, un 12% más que en 2025, y la oferta expositiva está liderada por los productos gastronómicos (un 73% del total), seguidos por el equipamiento de hostelería (17%), el menaje profesional (6%) y las soluciones tecnológicas (5%).

El Gastronomic Forum cuenta con la participación de varias comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Estas participaciones permiten "descubrir una amplia selección de productos vinculados al territorio", desde carnes, embutidos, quesos, conservas y productos del mar hasta vinos, aceites, trufa, azafrán, dulces y otras especialidades gastronómicas.

El director del salón, Josep Alcaraz, ha destacado que, un año más, el foro reunirá "a los profesionales que están definiendo el presente y el futuro de la gastronomía", y que su vocación es ofrecer un espacio para que las empresas conecten con con el conocimiento y el producto.

CHEFS RECONOCIDOS

El salón, además, cuenta con la participación de algunos de los chefs más importantes del mundo, como Oriol Castro, del restaurante Disfrutar, Paco Pérez, de Miramar, y Jordi Cruz, de ABaC.

Esta edición presta atención a algunas de las tendencias que están "redefiniendo" la experiencia gastronómica, como el creciente protagonismo de la sala y el auge de barras gastronómicas como espacios de interacción directa entre cocineros y clientes.

El programa se completará con la entrega de varios reconocimientos profesionales, entre los que destaca el Premio Cuiner 2026 Gastronomic Forum Barcelona, cuyos candidatos cocinarán en directo sus propuestas para optar al galardón.