Agro.- Planas anuncia una campaña para impulsar al vino español en India, Mercosur e Indonesia

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno lanzará una campaña para impulsar las ventas del vino español en los mercados con los que la Unión Europea (UE) ha cerrado acuerdos comerciales --India, Mercosur e Indonesia--.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la Barcelona Wine Week (BWW), junto al consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente del salón, Javier Pagés.

Planas ha explicado que la campaña se hará junto a ICEX en el marco de Spain Nation Food, y ha añadido que los acuerdos comerciales permitirán reducir los aranceles, que en el caso de India pasarán del 150% actual a entre el 20% y el 30%, mientras que en Mercosur e Indonesia ve "oportunidades de una reducción muy significativa".

Ha explicado que España exporta vino por valor de 2.900 millones de euros, una cifra que se puede "sin duda, incrementar, multiplicar esa cantidad de forma significativa".

Por otro lado, el ministro ha contrapuesto la "pequeña" reducción en el consumo de vino con el incremento del valor de las ventas, tanto en el mercado español como en las exportaciones.

ORDEIG

Ordeig, por su parte, ha subrayado que ante los actuales "momentos complejos, es más importante que nunca ir a la una" y saber la visión de futuro del sector.

También ha destacado la importancia de alinear políticas públicas y que las administraciones, el sector privado, las denominaciones de origen, los productores y las organizaciones empresariales sumen.

El conseller ha puesto en valor que Catalunya recibe 40 millones de turistas al año, que ha dicho que son una oportunidad para presentarles los vinos catalanes.

RELAT Y PAGÉS

Relat ha explicado que el sector vitivinícola y el sector agroalimentario son "una apuesta estratégica" de Fira de Barcelona y que la BWW responde al foco de la institución de ayudar a sectores clave de la economía productiva.

Pagés, por su parte, ha afirmado que la edición de este año "es un éxito", y ha detallado que ocupa más de 10.000 metros cuadrados y cuenta con la presencia de 1.350 bodegas.