AstraZeneca, Chery y el grupo japonés SoftBank participarán en el MCW 2027

El presidente y director de GSMA Ltd, John Hoffman, y la directora general GSMA España, Laia Ripoll, este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca, Chery Mobility Iberia y el conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group participarán por primera vez como expositores en la edición 2027 del Mobile World Congress, que se celebrará del 1 al 4 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Lo ha explicado este miércoles el presidente y director de GSMA Ltd, John Hoffman, en un encuentro con medios de comunicación en Barcelona junto a la directora general GSMA España, Laia Ripoll, para explicar las novedades de la próxima edición del evento.

Hoffman ha explicado que aunque el 'core' siempre será la telefonía, otras verticales están empezando a "tomar el control" del MWC, que en 2027 contará con 3 nuevos espacios centrados específicamente en la automoción, la salud y la aviación.

Junto a la presencia de actores tradicionales como Xiaomi, Samsung, Amazon, Orange, Google, Huawei o Vodafone, Hoffman también ha destacado la creciente presencia de empresas de robótica, IA y conectividad.

"La conectividad ahora parece que está alcanzando a la IA, y el poder de ambas combinadas va realmente a cambiar el mundo", ha defendido.

VERTICALES

Ripoll ha explicado que las 3 nuevas verticales del salón tienen objetivos, servicios y productos y formas de llegar al consumidor diferentes, pero que todas comparten la conectividad como un "motor de innovación".

Respecto al espacio destinado a la salud, bautizado como 'Connect Health', ha afirmado que busca impulsar la conexión entre la asistencia sanitaria y la tecnología, y que junto a AstraZeneca, que ya había participado en el 4Y4N, también acudirán otros actores como Garmin Health, HPE, Medtronic y NUHS, mientras que respecto a la vertical 'Connect Auto', ha destacado que el grupo Chery llevará el Omoda 4 y que la compañía china AVATR presentará los modelos 06T y 07L antes de su salida al mercado europeo.

En la vertical de aviación, 'Connect Aviation', Ripoll ha detallado que el espacio estará dedicado a los aeropuertos, las compañías aéreas y la experiencia del consumidor, y ha destacado la participación de la Cranfield University de Reino Unido, que ha dicho es la única universidad europea propietaria y gestora de un aeropuerto.

REGULACIÓN Y GEOPOLÍTICA

Preguntado por un posible impacto de las tensiones geopolíticas en el salón, Hoffman ha reivindicado el MWC como un "evento unificador" y una plataforma en la que debatir y expresar opiniones diferentes.

Ha afirmado que el Programa Ministerial del salón es una de las piedras angulares del evento y ha explicado que tendrá como uno de sus puntos centrales "la habilidad para permitir que las nuevas tecnologías florezcan con las salvaguardias y las políticas adecuadas".

Respecto a las elecciones españolas y un posible cambio de Gobierno, Hoffman ha recordado que han trabajado con todo tipo de administraciones estatales, regionales y locales durante las 20 ediciones del MWC y ha mostrado su confianza en que el futuro Gobierno continuará apoyando el salón.