Barcelona Cybersecurity Congress 2026 abordará el impacto de la IA en ciberseguridad

Imagen del Barcelona Cybersecurity Congress - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) abordará el impacto de la IA en la actividad industrial y ciberseguridad en su séptima edición, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

Bajo el lema 'Conectando el ecosistema europeo de la ciberseguridad', el congreso reunirá a más de 150 ponentes de todo el mundo en un programa de ponencias que tiene el objetivo de "compartir conocimiento, promover alianzas e impulsar la colaboración entre instituciones públicas, centros de investigación y empresas" y frenar así el incremento de los ciberataques.

El programa se estructurará en tres ejes, que son la ciberseguridad como un negocio estratégico para las empresas y la reputación, la IA, identidad y confianza en el entorno digital y la resiliencia sistémica, ciberfísica y de la cadena de suministro.

Entre los conferenciantes confirmados, Fira de Barcelona ha destacado la 'Head of Security' de Ericsson, Connie McIntosh, el cofundador y 'chief AI Safety Officer' de la empresa de seguridad de la IA Knostic, Sounil Yu, y el director general adjunto del Centro Nacional de Ciberseguridad de Finlandia, Pekka Jokinen.

También el subdirector del equipo de respuesta a incidentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), Marcos Gómez, el divulgador Chris Hosking, o el coordinador del Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal, Lino Santos.