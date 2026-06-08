El Barcelona Cybersecurity Congress 2026 reunirá el ecosistema europeo de la ciberseguridad

Edición anterior del Barcelona Cybersecurity Congress - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Barcelona Cybersecurity Congress prevé reunir al ecosistema europeo de la ciberseguridad en un momento marcado por el auge de las nuevas tecnologías, la creciente interconectividad de los sistemas y la masiva implementación de la inteligencia artificial, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El congreso se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de la institución ferial y está organizado por Fira de Barcelona y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

La edición de este año se centrará en la protección digital de industrias, empresas y servicios, y contará con un centenar de expositores, un congreso y un 'hacking village'.

El salón se celebrará conjuntamente con el Smart City Expo World Congress para "potenciar las sinergias existentes entre la digitalización de los entornos urbanos y la protección digital" con el objetivo de abordar de manera transversal los retos de la ciberseguridad.

La presidenta del evento, Laura Caballero, ha explicado que el congreso "ya es un espacio de referencia donde empresas, instituciones y profesionales comparten conocimiento, impulsan nuevas oportunidades de negocio, fomentan la innovación y refuerzan la cultura de la ciberseguridad".