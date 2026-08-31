El Barcelona Cybersecurity Congress premiará a los mejores responsables de ciberseguridad

Barcelona Cybersecurity Congress - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El evento europeo sobre ciberseguridad Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) ha abierto la convocatoria de los CISO Leadership Awards 2026, unos premios que reconocerán a profesionales de la seguridad digital por su contribución al fortalecimiento de la protección de empresas e industrias, infraestructuras críticas y servicios.

El salón, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el pabellón 2 del recinto de Gran Via, conjuntamente con Smart City Expo World Congress (SCEWC), informa Fira este lunes en un comunicado.

Con estos premios, la feria refuerza su compromiso con el impulso del talento, el liderazgo y las buenas prácticas en un ámbito como el de la ciberseguridad que "se ha convertido en una prioridad estratégica para el tejido industrial y empresarial".

En la edición de este año, los galardones incluyen diez categorías que van desde el reconocimiento al liderazgo femenino hasta el premio CISO global del año, pasando por la distinción a la trayectoria profesional, y los ganadores recibirán sus premios en un acto el 4 de noviembre en el marco de Barcelona Cybersecurity Congress.

Directores de seguridad de la información, altos ejecutivos de seguridad y responsables de protección digital en entidades públicas y empresas privadas pueden presentar sus candidaturas a los premios hasta el próximo 14 de septiembre a través de la web del certamen.