Barcelona Industry Virtual Week se centrará en la reindustrialización tecnológica

Analizará el papel de varias tecnologías en la reactivación económica

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Barcelona Industry Virtual Week, que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo, se centrará en la reindustrialización tecnológica y analizará el papel que tecnologías como la Inteligencia Artificial, el blockchain, la ciberseguridad o la visión por computación tienen en el proceso de reindustralización tecnológica y reactivación económica.

En un comunicado este jueves, Fira de Barcelona, que organiza las jornadas en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona, ha explicado que en su segunda edición la Barcelona Industry Virtual Week constará de un programa de cuatro días con webinars, mesas redondas y sesiones técnicas virtuales a cargo de expertos y proveedores tecnológicos de sectores industriales.

Las ponencias ofrecerán a los asistentes un avance de los contenidos de la próxima edición de Industry From Needs to Solutions, el evento presencial, que está previsto que se celebre en septiembre de 2021 junto con los salones Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast.

La directora de la Unidad de Negocio de Química y Ciencias de la Vida de Fira de Barcelona, Pilar Navarro, ha señalado que desde Industry From Needs to Solutions siguen acompañando a la industria en esta coyuntura de construcción de la industria sostenible, tratando de mantener la conexión entre oferta y demanda.

PROGRAMA

Los protagonistas de la primera jornada serán la Inteligencia Artificial, el blockchain y la ciberseguridad, con el objetivo de optimizar las operaciones y el mantenimiento y mejorar la productividad.

Las sesiones pretenden mostrar cómo los líderes de diferentes empresas han aplicado estas soluciones en su estrategia de digitalización, automatización y toma de decisiones basadas en datos.

Durante el segundo día se abordará el papel de la visión por computador en los procesos productivos y desarrollo de producto y, además, se realizará un tour virtual en directo por el 3D Printing and Digital Manufacturing Center of Excellence de HP.

La tercera jornada dará a conocer los últimos avances y tendencias en la industria, y el uso de la robótica en los sectores clave con especial foco en la fabricación de baterías, y la semana virtual finalizará el cuarto día abordando los beneficios de la subcontratación para las empresas.

PONENCIAS

El subdirector general de políticas digitales del Ministerio de Industria, Jordi Llinares, será el encargado de inaugurar las ponencias, que contarán también con la Cyber Security Lead en la European Cyber Security Organisation, Marina Krotofil; el director general de Innovación y Economía Digital de la Generalitat, Dani Marco; el product mánager de IoT en Festo, Sebastian Werler, y el socio en Roland Berguer Cristóbal Colón, entre otros.

Además, la Barcelona Industry Virtual Week organizará encuentros con compradores internacionales para propiciar el networking y generar oportunidades de negocio: en esta edición hay más de 35 empresas compradoras de países como Portugal, Italia, Francia, Alemania.

Las reuniones se celebrarán de manera virtual por las tardes y contarán con participantes de diferentes países europeos.