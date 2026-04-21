Battery & ES Tech Europe 2026 analizará los retos del almacenamiento energético

Edición anterior de Battery & ES Tech Europe - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Battery & ES Tech Europe se centrará en los retos del almacenamiento energético y las oportunidades que tiene Europa para reforzar su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estos sistemas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 8 al 9 de septiembre en el recinto Gran Via de la institución ferial y está organizado en colaboración con 104-Media.

El congreso estructurará su programa en torno a cuatro ejes: aplicaciones industriales y emergentes; perspectiva tecnológica - BESS; reciclaje y segunda vida, y política y regulación.

Para ello, prevé un "ambicioso" programa de conferencias con cerca de 50 directivos de grandes compañías energéticas, representantes institucionales, centros tecnológicos y referentes académicos europeos.

El evento combinará este programa de conferencias de alto nivel con un espacio expositivo especializado, y tiene el objetivo de ser un foro de referencia para conectar industria, investigación y administraciones públicas.