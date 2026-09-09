Battery & ES Tech Europe reivindica la autonomía energética europea en su primera edición

Battery & ES Tech Europe - JORDI MUNTAL - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Battery & Energy Storage Tech Europe ha cerrado este miércoles su primera edición con 1.200 profesionales vinculados al sector y más de 70 expertos internacionales, que han debatido sobre la necesidad de una autonomía energética europea, informa Fira de Barcelona en un comunicado.

Durante dos días, la cita ha congregado a fabricantes de baterías, compañías energéticas, centros tecnológicos, administraciones públicas, asociaciones sectoriales e inversores de todo el continente "en un entorno orientado al intercambio de conocimiento, el networking y la generación de nuevas oportunidades de negocio".

El programa congresual ha incluido decenas de ponencias, mesas redondas y presentaciones centradas en ámbitos como los sistemas de almacenamiento energético (BESS), las tecnologías de próxima generación, las nuevas químicas, el reciclaje y la segunda vida de las baterías, la financiación de proyectos y el desarrollo de una cadena de valor europea más sólida y competitiva.

Según el director de desarrollo de negocio propio de Fira, Santiago Blanco, "la buena acogida que ha tenido esta propuesta prueba la importancia estratégica de este sector" y ha asegurado que el salón permite posicionar a Barcelona y al conjunto de España en un ámbito que vivirá un enorme desarrollo durante los próximos años".

La próxima edición de Battery & ES Tech Europe tendrá lugar también en Barcelona los días 28 y 29 de septiembre de 2027.