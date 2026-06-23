La Biblioteca Regional de Murcia, Premio Liber 2026 del Gremio de Editores de España

La Biblioteca Regional de Murcia - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha otorgado el Premio Liber 2026 a la mejor iniciativa de fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público a la Biblioteca Regional de Murcia, informa la Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

La entrega del premio será el 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el marco del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro, Liber 2026, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Con esta distinción se reconoce el compromiso de la biblioteca para acercar los libros a la ciudadanía mediante distintos programas dirigidos a todas las edades y se pone en valor su integración en la actividad cultural de la región.

Bajo el lema 'Libros y mucho más', la institución impulsa una programación que va más allá del préstamo y de la consulta bibliográfica para convertirse en un punto de encuentro con la literatura, el pensamiento, el cine, el periodismo, la ciencia, la historia, el arte, el deporte y la filosofía.

Durante el mismo evento se entregarán también los galardones Liber 2026 al fomento de la lectura en medios de comunicación, a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, el premio 'Boixareu Ginesta' a la librería del año, el reconocimiento al autor iberoamericano más destacado y el Homenaje Liber.

Liber reunirá este año en Barcelona a 250 editoriales y empresas del sector y los participantes presentarán sus novedades y fondos bibliográficos, además de productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución del libro.

La feria incluirá, asimismo, un programa de jornadas profesionales para analizar la actualidad del sector y reflexionar sobre los retos de la cadena de valor del libro.