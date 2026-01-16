Blackman (ISE) prevé que el aumento de asistentes permita un mayor impacto económico

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha explicado que el aumento de asistencia y expositores que prevé para la edición de este año permita un mayor impacto económico para Barcelona, que en 2025 fue de 520 millones de euros, en una entrevista a Europa Press.

La edición 2026 del encuentro se celebrará del 3 a 6 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y hasta el momento cuenta con un 7% más de asistentes registrados que un año atrás y prevé superar las 1.700 empresas expositoras, un 6,5% más.

Blackman ha explicado que el cálculo para conocer el impacto económico es complicado y que los datos proceden de diferentes fuentes, pero que el número de asistentes y de expositores tiene influencia en la cifra final.

Otro de los puntos que afecta al impacto económico es el precio de los hoteles o de los vuelos, que "generalmente suben algo cada año, aunque sea por la inflación", ha dicho.

"Lo que hemos visto es que tuvimos un incremento enorme al principio y se ralentizó un poco hasta el 11% entre 2024 y 2025, por lo que tenemos que ver cómo irá este año. No sabré el número hasta que tengamos todos los datos", ha añadido el directivo.

CATALUNYA Y BARCELONA

Blackman ha celebrado que Barcelona es "muy abierta y funciona muy bien" y ha agradecido el trabajo realizado por el actual alcalde, Jaume Collboni, y su antecesora, Ada Colau, así como el trabajo de los diferentes Governs que ha habido desde 2021.

Además, ha destacado el papel de organizaciones como Barcelona Global, que les ha ayudado a "navegar por el ecosistema" local.

"Catalunya es muy especial y nos hemos dado cuenta de que es divertido, que somos un negocio que promueve los negocios en línea y virtuales, pero cuando venimos todo es cara a cara, estrechar la mano, abrazarse... Es muy especial y diferente, va a lo básico de la naturaleza humana. Realmente lo transmitís y hacéis que sea un buen lugar para estar", ha dicho.

Por otro lado, Blackman ha puesto en valor el legado de ISE en la ciudad: "Al principio estábamos más enfocados en construir nuestro negocio y nuestra marca, pero empezamos a ver que podíamos hacer cosas buenas fuera del evento".

GOBIERNOS

Preguntado por si el hecho de que el PSOE y el PSC ostenten tanto el Gobierno como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona facilita la presencia del ISE en la ciudad, Blackman ha dicho que "absolutamente" y que, textualmente, ha sido una suerte.

Ha explicado que cuando aterrizaron en Barcelona en 2021 tuvieron apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento, pero que este alineamiento les "ayudó a abrir las puertas para hablar con Madrid, con el Gobierno".

"El presidente Illa y el alcalde Collboni han realizado llamadas a Madrid para pedir que se reunieran con Mike Blackman, que le escucharan para explicarles el ISE y qué hace para el país", ha destacado.

Blackman ha subrayado que su voluntad es hacer negocios y que son apolíticos, y ha mostrado su esperanza de que un cambio de color en los diferentes ejecutivos no afecte a su relación con ellos: "Ha sido una ventaja para abrir las puertas, pero ya están abiertas. Estamos dentro y no creo que nadie nos empuje fuera".