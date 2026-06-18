Cabaret Voltaire despliega en el Sónar su pulso industrial

Primer día del festival Sónar 2026, a 18 de junio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Metrika ofrece un show irreverente de dembow, rap y electrónica dura

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cabaret Voltaire ha fascinado este jueves al público del festival Sónar de Barcelona con su característico synth-pop industrial y su pulso robótico, desplegado por Chris Watson y Stephen Mallinder, los dos únicos miembros vivos del cuarteto original, junto a la banda que los acompaña en la gira.

En el SónarHall, los británicos han recorrido algunos de sus temas más icónicos, grabados originalmente con cinta magnética, sintetizadores y osciladores varios, y llevados al directo también con bajo, guitarra, batería electrónica y una muy procesada voz.

El concierto se enmarca en el 50 aniversario de su primera actuación en 1975, en su Sheffield natal, mucho antes de ser considerados pioneros: terminó en una trifulca iniciada por un embriagado público al que no gustó la propuesta arriesgada de la banda, y acabó con Mallinder en el hospital.

Medio siglo después, con más de 70 años y ante unos asistentes mucho más receptivos, los 'Cabs' se han reencontrado en una serie de conciertos con los que están recorriendo la Europa continental, Estados Unidos y el Reino Unido, y que sirven también como homenaje a Richard H. Kirk, miembro original fallecido en 2021.

Así, entre las 22 y las 23 horas de este jueves, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona han resonado los agudos estridentes, bajos retumbantes y cadencia mecánica de temas como 'The Set Up', 'Crackdown', 'Spies in the Wire' y 'Just Fascination', tan bailables como abrasivos.

En un escenario oscuro y con visuales distorsionados y parpadeantes, construidos a base de fragmentos de películas 'vintage' alternados con efectos digitales, la estética de Cabaret Voltaire ha recordado a los orígenes dadaístas de su nombre.

La banda ha seguido el repertorio con 'Yashar', 'Easy Life' y 'Do Right', entre otros, y ha rematado con 'Nag Nag Nag' y 'Senseria', bailadas por un agradecido público que no ha escatimado en aplausos.

EL CLUB DE LAS TRASTORNADAS

En un registro completamente diferente, tres horas antes, Metrika ha ofrecido su show en el SónarPark, en el que ha dado la bienvenida "al club de las trastornadas" a unas primeras filas entregadas a su propuesta descarada, a la que se ha ido sumando el resto del público que, progresivamente, ha ido entendiéndola.

Sin pudor ni pelos en la lengua y con toda la seguridad sobre el escenario, la 'madre fundadora' ha rapeado sobre sexo, dinero, deseo y medicación en temas como 'Las plásticas', 'Olor a perfume', 'Una bimbo por Madrid', 'Ya T Has Corrido?' y 'Humedad Valenciana'.

La castellonense ha desplegado una estética a caballo entre las muñecas Monster High y la conejita Playboy, como ella misma canta, luciendo medias negras, minifalda y top plateados y gafas de sol, acompañada de 4 bailarinas que se han movido hasta la extenuación con las bases retumbantes de dembow, reggaetón, trap e incluso hard techno, sobre los que han sonado las provocativas barras de la artista.

Metrika, que se autodefine "tan zorrona y tan coqueta" en 'Virgen putita', ha cerrado el espectáculo con este y con otros dos de sus temas más conocidos: un muy aclamado 'Toto de loca' y una 'Diva del Infierno' final.

OTRAS PROPUESTAS

A lo largo de la jornada de este jueves, la primera de un Sónar que, por primera vez, concentra toda su actividad en Gran Via, también se han podido ver las actuaciones de las DJs Loli Zazou y La Sofy, ambas argentinas; Arp Frique y su coro góspel-funk The Perpetual Singers; el proyecto Mina & Bryte, a caballo entre el Reino Unido y Ghana, y los también británicos Scaler, directamente desde Bristol, mezclando trip-hop y drum'n'bass.

La noche sigue con el pulso electro-house y techno de Boys Noize, los 'beats' duros y acelerados de Kettama y el directo de Daniel Avery, mientras Speedy J y sus invitados improvisan una sesión única en el SónarCar, una fórmula que repetirán también este viernes y sábado.