La Cámara de Terrassa (Barcelona) presenta sus servicios de IA para empresas en el MWC

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 14:49
BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Digital Impulse Hub de la Cámara de Terrassa (Barcelona) estará presente en el Mobile World Congress (MWC) para presentar su oferta de servicios privados de digitalización avanzada e inteligencia artificial (IA) para empresas, informa en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y la Cámara estará en uno de los estands del Pabellón de Catalunya.

Entre otras cosas, presentará una propuesta integral de servicios que "combina el asesoramiento estratégico, pruebas de concepto e implementación tecnológica".

La project manager del Digital Impulse Hub, Julia Puerta, ha explicado que el objetivo "es ayudar a las empresas a definir su hoja de ruta digital".

Ha añadido que la presencia en el MWC es "una oportunidad para presentar una oferta de servicios" que responden a retos reales y actuales de las empresas.

