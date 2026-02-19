El CCIB se prepara para acoger la gala de los Premios Goya en Barcelona

Una reproducción del premio - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) se prepara para acoger el sábado 28 de febrero la gala de los 40 Premios Goya, que conducirán Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y movilizará a un millar de profesionales.

El Auditori CCIB tiene una capacidad de 3.084 butacas y un escenario de 420 metros cuadrados, uno de los mayores para conciertos en espacios cerrados de Europa, informa este jueves Fira de Barcelona, que gestiona el CCIB.

El escenario de 30 metros de largo, 14 de ancho y 14 de alto tendrá una reconfiguración integral, con una propuesta visual que será una de las intervenciones técnicas más destacadas hasta ahora en el recinto.

El sistema de sujeción de elementos suspendidos será uno de los mayores realizados en el recinto, tanto por la escenografía como por los elementos audiovisuales.

También se sumará un sistema de sonido de altas prestaciones que garantizará una experiencia inmersiva, con un nivel de presión sonora superior al habitual y una marcada sensación de dimensionalidad.

La magnitud del montaje movilizará a más de un millar de profesionales, entre equipos de producción, organización y televisión, técnicos de 'rigging', sonido, iluminación y audiovisuales, personal de restauración y dispositivos de logística, seguridad y limpieza.

Además del Auditori Fòrum CCIB, una parte del edificio del Centro de Convenciones (que completa el recinto del CCIB) se transformará para acoger espacios previos a la gala, con la alfombra roja y el 'photocall'.

ENTREGA DE ESTATUILLAS

Según ha informado la Academia del Cine, más de 60 profesionales estarán la noche del 28 de febrero para entregar las estatuillas, y tendrá protagonismo el talento catalán.

Entre los profesionales que entregarán los premios figuran las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Laia Marull, Victoria Luengo, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Anna Castillo, Ivana Baquero, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Vicky Peña y Toni Acosta, entre muchas otras.

También se subirán al escenario a entregar premios, entre otros, los actores Diego Luna, Eduard Fernández, Miki Esparbé, Arturo Valls, Enric Auquer, la futbolista Alexia Putellas y los cineastas J.A.Bayona, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Marcel Barrena y Arantxa Echevarría.