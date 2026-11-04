Collboni llama a una acción colaborativa global a través de 'Mayors for Housing'

Collboni ha participado en el congreso de vivienda HOWS. - EUROPA PRESS

Participa junto a otros alcaldes en el HOWS para abordar el acceso a la vivienda

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha llamado a una acción colaborativa a nivel global con alcaldes de todo el mundo a través de la iniciativa europea 'Mayors for Housing', liderada por el propio Collboni y otras 25 ciudades, y que busca que el acceso a la vivienda esté en la primera línea de prioridades de la Unión Europea.

Lo ha dicho en su intervención en la 'Mayors Roundtable' del Housing World Summit (HOWS) que se celebra en el recinto de Fira de Gran Via, con el alcalde de Milán Giuseppe Sala; el de Dublín, Daryl Barron; el gobernador del área metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego; la concejal de Toronto (Canadá) Alejandra Bravo; la directora de UN-Habitat, Anacláudia Rossbach, y la exalcaldesa de París Anne Hidalgo.

Collboni ha recordado que en su viaje a Nueva York hace 2 meses ya planteó esta idea: "La vivienda es un problema global y es la principal fuente de desigualdades de los países desarrollados y de los que están en vías de desarrollo".

REGULACIÓN DE PRECIOS

Por otra parte, el alcalde barcelonés ha destacado que el precio medio del alquiler en la ciudad es de 1.140 euros y que si no se hubieran aplicado las regulaciones vigentes el precio se situaría en 1.500 euros.

Ha añadido que la rehabilitación debe ser una de las vías para facilitar nueva vivienda pública y ha reivindicado el derecho a quedarse en las ciudades: "La crisis a veces es producto del éxito de las propias ciudades. Tenemos que tomar decisiones para combatir un fenómeno que expulsa la gente de las ciudades, especialmente los jóvenes".

ALCALDES

Rossbach ha introducido el debate defendiendo que las ciudades no pueden solucionar por sí solas este problema y que este congreso debe servir para abordar nuevas colaboraciones entre gobiernos locales de todo el mundo.

En su intervención, Sala ha coincidido con Rossbach al afirmar que necesitan incrementar la colaboración públicoprivada para buscar soluciones a largo plazo, más allá de las de corto plazo con intervención pública, y ha puesto como ejemplo conceder terrenos públicos a empresas para que construyan vivienda y que el 40% de ella sea pública.

Bravo ha explicado que en Toronto el 5% de las nuevas casas que se construyen son del Ayuntamiento y ha apuntado que el objetivo es alcanzar las 65.000 viviendas asequibles para 2030.

AYUDAR A LA EMANCIPACIÓN

Por su parte, Barron ha subrayado la necesidad de ayudar a los jóvenes de la ciudad a emanciparse y también recuperar el centro de Dublín para que la gente vuelva a vivir allí: "Debemos ser la ciudad de Europa con menor número de personas viviendo en el centro de la ciudad".

Orrego ha considerado que uno de los retos de la vivienda y que puede plantear la iniciativa Mayors for Housing es "cómo introducir en esta discusión al sector financiero para conseguir su colaboración".

Hidalgo ha cerrado el debate asegurando que la gentrificación es una amenaza: "Cuando hacemos que nuestras ciudades sean más bonitas y cómodas estamos desplazando a la gente vulnerable que queremos proteger".