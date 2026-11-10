Comunidad Valenciana es el segundo mercado de la piscina en España, según Piscina Barcelona

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BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Valenciana se ha afianzado como el segundo mayor mercado del sector de la piscina en España, después de Andalucía, según la iniciativa 'Territorio en foco' de Piscina Barcelona, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El informe afirma que el peso del turismo, la segunda residencia, la actividad hotelera y el clima mediterráneo permite tener un "tejido empresarial consolidado y especializado".

La comunidad autónoma suma 254.792 piscinas, el 18,7% de los 1,36 millones de instalaciones existentes en España, y 46 piscinas por cada 1.000 personas, frente a las 27 de la media de España.

Del total, 227.761 piscinas, el 89%, corresponde al mercado residencial, mientras que el 11% restante es de uso profesional y colectivo.

'Territorio en Foco' es el programa con el que Piscina Barcelona quiere profundizar en las características, necesidades y oportunidades de los principales mercados regionales de la industria española de la piscina.