El Congreso Catalunya Circular reunirá a empresas y expertos del 28 al 29 de octubre

Un momento de la presentación del III Congreso Catalunya Circular, en el Palau Robert de Barcelona - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Catalunya Circular reunirá del 28 al 29 de octubre a empresas y expertos en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) para compartir conocimiento, experiencias y soluciones para "acelerar la transición hacia modelos productivos más circulares y competitivos".

El programa ha sido presentado este lunes en el Palau Robert de Barcelona por el director de la Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell; la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, y el consejero delegado de Acció, Joan Romero, según ha informado el Govern de la Generalitat en un comunicado.

El programa incluirá ponencias y mesas redondas con expertos para "analizar la situación actual, anticipar los retos futuros y presentar iniciativas aplicables a las empresas y a las diferentes cadenas de valor", ha detallado este lunes el Govern de la Generalitat en un comunicado.

Entre los principales ámbitos de debate hay el ecodiseño, la transformación de los residuos en recursos, la descarbonización, los nuevos modelos de negocio circular, la innovación y la adaptación al nuevo marco normativo europeo y catalán.

CASOS DE ÉXITO

El congreso también dará a conocer experiencias y casos de éxito de sectores como el textil, la automoción, los envases, la construcción, los materiales y el turismo, que "están incorporando criterios de circularidad para transformar sus cadenas de valor".

Una de las principales novedades de esta edición es la puesta en marcha de las Actividades OFF Catalunya Circular, un programa paralelo que "ampliará el abasto del congreso más allá del espacio principal de celebración", incluyendo visitas a instalaciones, demostraciones de tecnologías y presentaciones de productos, entre otras actividades.