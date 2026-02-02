Dalmau destaca el legado del ISE en Barcelona y Catalunya en industria y emprendimiento

Las autoridades presentes en la cena de gala de ISE 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacado el legado del Integrated Systems Europe (ISE) en Barcelona y Catalunya en la industria y el emprendimiento del sector audiovisual.

Lo ha dicho este lunes en la cena de gala del ISE, que se celebra entre este martes y viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en el que también han participado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil.

También han hablado el director general de ISE, Mike Blackman; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el ceo de Avixa, David Labuskes, y el presidente de Cedia, Daryl Friedman, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el conseller Miquel Sàmper, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

Dalmau asegurado que la relación entre el ISE y Barcelona y Catalunya no es solo un acuerdo o una colaboración, "es una amistad verdadera".

Ha celebrado la colaboración entre ambas partes para crear una "comunidad de creadores, expositores y emprendedores", y que ambas partes, textualmente, se han cuidado la una a la otra.

Por otro lado, ha defendido la idea de un mundo "libre y en democracia", que respete el derecho de expresión e impulse la cultura y la creatividad.

GONZÁLEZ Y GIL

González ha subrayado que la tecnología está presente en todos los aspectos de la vida y que por este motivo "es tan importante para el Gobierno".

Ha destacado que ISE permite fortalecer la transformación tecnológica e impulsar al sector audiovisual, lo que ha dicho que es sinónimo de "empleo, crecimiento e igualdad territorial".

Gil, por su parte, ha asegurado que Barcelona "está orgullosa de acoger" al ISE, en sus palabras, no solo por su tamaño, sino por lo que representa: ambición y voluntad de empujar los límites.

Ha añadido que el encuentro demuestra que cuando "la tecnología está bien diseñada y aplicada" mejora la vida de las personas, y ha recordado que la tecnología audiovisual está presente en todos los aspectos de la vida.

BLACKMAN Y RELAT

Blackman ha asegurado que "Barcelona es un corazón que late" por la creatividad, la tecnología y la cultura, y ha señalado que ISE siempre ha girado en torno a las ideas y la colaboración.

Ha agradecido el apoyo del Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento desde que decidieron que el salón se celebrara en la ciudad: "Habéis creado el ambiento perfecto para ISE".

Relat ha asegurado que es "un honor verdadero" acoger el ISE y ha destacado el, en sus palabras, extraordinario crecimiento de la edición de este año del encuentro.

Labuskes ha recordado que la apuesta por Barcelona se inició en 2019 y que desde entonces ha habido muchos retos, pero que su voluntad ha sido siempre "conectar a personas con personas".

Friedman se ha mostrado encantado por el crecimiento del proyecto "y no solo por el avance de la tecnología" durante estos años.