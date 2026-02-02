Dalmau destaca el legado del ISE en Barcelona y Catalunya en industria y emprendimiento

González dice que la tecnología audiovisual está presente en todos los aspectos de la vida

Las autoridades presentes en la cena de gala de ISE 2026.
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 21:21
BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacado el legado del Integrated Systems Europe (ISE) en Barcelona y Catalunya en la industria y el emprendimiento del sector audiovisual.

Lo ha dicho este lunes en la cena de gala del ISE, que se celebra entre este martes y viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en el que también han participado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil.

También han hablado el director general de ISE, Mike Blackman; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el ceo de Avixa, David Labuskes, y el presidente de Cedia, Daryl Friedman, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el conseller Miquel Sàmper, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

Dalmau asegurado que la relación entre el ISE y Barcelona y Catalunya no es solo un acuerdo o una colaboración, "es una amistad verdadera".

Ha celebrado la colaboración entre ambas partes para crear una "comunidad de creadores, expositores y emprendedores", y que ambas partes, textualmente, se han cuidado la una a la otra.

Por otro lado, ha defendido la idea de un mundo "libre y en democracia", que respete el derecho de expresión e impulse la cultura y la creatividad.

GONZÁLEZ Y GIL

González ha subrayado que la tecnología está presente en todos los aspectos de la vida y que por este motivo "es tan importante para el Gobierno".

Ha destacado que ISE permite fortalecer la transformación tecnológica e impulsar al sector audiovisual, lo que ha dicho que es sinónimo de "empleo, crecimiento e igualdad territorial".

Gil, por su parte, ha asegurado que Barcelona "está orgullosa de acoger" al ISE, en sus palabras, no solo por su tamaño, sino por lo que representa: ambición y voluntad de empujar los límites.

Ha añadido que el encuentro demuestra que cuando "la tecnología está bien diseñada y aplicada" mejora la vida de las personas, y ha recordado que la tecnología audiovisual está presente en todos los aspectos de la vida.

BLACKMAN Y RELAT

Blackman ha asegurado que "Barcelona es un corazón que late" por la creatividad, la tecnología y la cultura, y ha señalado que ISE siempre ha girado en torno a las ideas y la colaboración.

Ha agradecido el apoyo del Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento desde que decidieron que el salón se celebrara en la ciudad: "Habéis creado el ambiento perfecto para ISE".

Relat ha asegurado que es "un honor verdadero" acoger el ISE y ha destacado el, en sus palabras, extraordinario crecimiento de la edición de este año del encuentro.

Labuskes ha recordado que la apuesta por Barcelona se inició en 2019 y que desde entonces ha habido muchos retos, pero que su voluntad ha sido siempre "conectar a personas con personas".

Friedman se ha mostrado encantado por el crecimiento del proyecto "y no solo por el avance de la tecnología" durante estos años.

