Dieciséis empresas catalanas estarán en el pabellón de Red.es en el MWC

Publicado 14/02/2018 15:00:53 CET

Destacada presencia catalana también en el pabellón que tiene en el 4Y4N

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 empresas catalanas estarán presentes en el pabellón que Red.es, entidad pública empresarial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tendrá en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En un comunicado, la entidad pública ha detallado este miércoles que algunas de éstas son Intesis, Qustodio, Softonic, Social and Beyond, y VozTelecom, que se sumarán a las 56 empresas que participarán en total en su estand.

Asismismo, Red.es ha recalcado la presencia catalana en el pabellón que tendrá en el Four Years From Now (4YFM), plataforma de negocios que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero en el recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc.

En concreto, el pabellón español contará con ocho empresas emergentes catalanas, de las cuales siete son de la provincia de Barcelona y la octava es de Lleida.

Estas compañías son H2ONow, iContainers, Neurafy, Samoby, SFY, Syneidis, Wintelligen y Cardionlive.