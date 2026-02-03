El EdTech Congress vuelve este miércoles a Montjuïc para analizar el impacto de la IA en aulas

Archivo - Logo del EdTech Congress 2026 - EDTECH CONGRESS - Archivo

La edición 2026 del EdTech Barcelona Congress 2026, organizado por Fira de Barcelona y EduTech Cluster, abrirá sus puertas este miércoles y hasta el jueves en el Palau de Congressos del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, donde abordará cómo incorporar la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos.

El evento, que contará con figuras como la antigua subdirectora de Tecnologías Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos, Kristina Ishmael, pondrá el foco en la humanización de las herramientas digitales aplicadas al aprendizaje, con el objetivo de mostrar el impacto positivo que pueden tener en las aulas.

La inauguración, que tendrá lugar a las 9 horas del miércoles, correrá a cargo del secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, acompañado del ceo del Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

También le acompañarán, entre otras autoridades, la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Teresa Sambola; la directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, María Paz; y el presidente del EduTech Cluster, Ramon Eixarch.

El salón, que estrena su alianza con la feria audiovisual ISE, que se celebra hasta el viernes en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, incluye un programa de conferencias con expertos internacionales, un espacio expositivo ocupado por empresas líderes del ámbito tecnológico, áreas de demostración, 'startups' y una hackathon centrada en la inclusión educativa.