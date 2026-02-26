Eurecat afirma que la transversalidad de la IA en sectores productivos protagonizará el MWC

Estand de Eurecat - EURECAT

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha asegurado este jueves que la inteligencia artificial (IA) será la gran protagonista del Mobile World Congress (MWC) "como tecnología transversal tangible en los diversos sectores productivos y con el auge de la IA física, conectada directamente con el mundo físico en entornos industriales, urbanos y domésticos, entre otros", informa el centro tecnológico en un comunicado este jueves.

Según el director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, el congreso mundial que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona situará la IA "como clave para la competitividad, cada vez más integrada en la toma de decisiones, orientada al impacto real en los resultados, desde el diseño hasta la operativa diaria".

Según el centro tecnológico, en el MWC destacará la IA aplicada a redes de telecomunicaciones, que las grandes operadoras utilizarán para definir arquitecturas de red reconfigurables "optimizando así la gestión y el enrutamiento del tráfico de comunicaciones, con el objetivo de ganar eficiencia, calidad de servicio y resiliencia.

En el congreso se seguirá reforzando el papel del 5G y el horizonte del 6G para avanzar hacia una conectividad más global, así como el potencial de las tecnologías cuánticas: "Destacará la preparación para la computación cuántica aplicada a las empresas como un vector de innovación estratégica", ha añadido el director científico del Área Digital de Eurecat.

HIBRIDACIÓN

También se abordará la hibridación de la tecnología cuántica con la IA, "tecnologías que se retroalimentan para ganar eficiencia en ambos campos", ha destacado la directora del Área Digital de Eurecat, Lali Soler.

A nivel de adopción empresarial, el MWC apuntará a tecnologías como el mantenimiento predictivo, los gemelos digitales y la IA agentiva, "que avanzan hacia sistemas capaces de asistir y ejecutar tareas con más autonomía dentro de los flujos de trabajo, con aplicaciones que van desde la optimización de operaciones hasta el acompañamiento en la toma de decisiones", señala Joan Mas.