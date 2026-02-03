Eurecat presenta en ISE un gemelo digital acústico del Palau Mojam de Barcelona

Archivo - La Fira de Barcelona acoge la feria de ‘Integrated Systems Europe' (ISE) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El centro cuenta con un estand en el Congress Square del ISE 2026

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El centro tecnológico Eurecat ha presentado este martes en la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona hasta el viernes, un gemelo digital acústico del Palau Moja y diversas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicables al sector cultural.

En su estand situado en el Congress Square (CS100), el centro ofrece una demostración inmersiva que permite a los visitantes navegar mediante gafas de realidad virtual y auriculares por una reconstrucción del Salón de "El Vigatà" del Palau Moja, sede de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, informa en un comunicado.

Esta innovación, desarrollada en colaboración con la Dirección General del Patrimonio Cultural, ilustra cómo se percibe el sonido dentro del espacio y cómo varía según la posición y orientación del usuario, teniendo en cuenta volumen, geometría y materiales de construcción para crear una réplica de la acústica del entorno.

IA APLICADA A LA CULTURA

Eurecat también ha dado a conocer proyectos de IA desarrollados para diversas entidades catalanas, como una nueva interfaz tridimensional para optimizar la consulta de los fondos documentales no catalogados con la Biblioteca de Catalunya o una visita virtual con el Palau de la Música Catalana.

También ha colaborado con el Institut d'Estudis Catalans (IEC) para un proyecto de generación de textos sobre yacimientos romanos basados en el mapa internacional del Imperio romano (proyecto TIR-FOR).

TENDENCIAS Y ROBÓTICA

Durante los días del certamen, expertos del centro tecnológico analizarán el impacto de la robótica audiovisual en el sector, así como las últimas tendencias en industrias creativas y sostenibilidad.

Entre los ejes principales destacan las soluciones para la reconstrucción 3D del patrimonio cultural, la eficiencia energética en las actividades audiovisuales y la mejora técnica de infraestructuras mediante herramientas digitales avanzadas.