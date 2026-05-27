Expoquimia y Equiplast subrayan el "papel clave" de estos sectores en la transformación industrial

Expoquimia y Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Expoquimia y Equiplast, que se celebrarán conjuntamente del 2 al 5 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, subrayarán el "papel clave" de estos sectores en una transformación industrial que impulsa la innovación aplicada y afronta los desafíos energéticos, ambientales y de competitividad en un contexto cada vez más exigente.

Las salones de la química y el plástico tendrán un 35% más de empresas que en 2023 y ambas citas sumarán 800 expositores y 200 actividades de conocimiento y networking, con la participación de 400 expertos como ponentes, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Ocuparán 26.000 metros cuadrados netos en los Pabellones 2 y 3, lo que supone un incremento del 25% de la superficie neta de estands respecto a la edición de 2023, y de forma conjunta prevén atraer a más de 21.000 visitantes profesionales.

Entre las firmas participantes en Expoquimia figuran empresas líderes como Air Liquide, BASF, Bondalti, Bosch Iberia, Carburos Metálicos, Covestro, Marchesini, Messer, Moeve, Quimidroga, Scharlab, Sener y Telstar, entre otras.

En el caso de Equiplast, el listado de expositores incluye compañías como AGI, Alimatic, Albis, Ar Sistemas, Arburg, Bada, BMB y Centrotécnica.