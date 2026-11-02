FGC participa del 3 al 5 de noviembre en el Tomorrow Mobility World Congress

Tomorrow Mobility World Congress 2026 - FGC

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) participará del 3 al 5 de noviembre en una nueva edición del Tomorrow Mobility World Congress, en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con un espacio expositivo compartido con otras entidades vinculadas al Departamento de Territorio de la Generalitat.

Durante los 3 días de evento, FGC dará a conocer "diferentes proyectos, servicios e iniciativas relacionadas con su actividad en los ámbitos de la movilidad y el transporte sostenible", ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

El expositor incorporará diferentes recursos audiovisuales e interactivos destinados a facilitar el acceso a la información por parte de las personas que visiten el espacio así como una experiencia con realidad virtual, en la que "se podrá disfrutar de un viaje hasta Montserrat combinado con el tren cremallera".

NUEVOS SERVICIOS

La directora general de Ferrocarrils, Alicia Valle, participará en la inauguración del congreso, y la compañía organizará 2 sesiones abiertas al público en el expositor del Departamento, centradas en 2 de los nuevos servicios que la empresa operará a partir de 2027.

El 4 de noviembre se celebrará una mesa redonda dedicada al proyecto del Tramvia del Camp de Tarragona, donde participará la subdirectora de Movilidad Ferroviaria en el Territorio de FGC, Mayte Castillo, y el 5 de noviembre tendrá lugar una sesión centrada en el futuro del servicio de la línea Lleida-Terrassa (Barcelona) por parte de Ferrocarrils con la participación del gerente de FGC Rail, Ramon Vall.

El Tomorrow Mobility World Congress es "uno de los principales puntos de encuentro internacional de la innovación en movilidad", está coorganizado por EIT Urban Mobility y Fira de Barcelona y reúne a representantes de ciudades, empresas, empresas emergentes, inversores, investigadores y responsables públicos.