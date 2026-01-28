BWW destaca la atracción internacional en una edición marcada por la geopolítica

Archivo - Anterior edición de Barcelona Wine Week (BWW). - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Barcelona Wine Week (BWW), Céline Pérez, ha destacado el objetivo de esta edición del salón de atraer compradores internacionales, tanto de países clave como Estados Unidos como de otros nuevos como Japón, en una edición marcada por la adaptación estratégica al contexto geopolítico y el cambio en las tendencias de mercado.

Este año, la sexta edición de BWW se celebrará entre el 2 y 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y prevé reunir de forma conjunta a más de 1.350 bodegas, un 5% más que en 2025, y 26.000 visitantes, con un 20% de peso de los asistentes internacionales.

"BWW no es una feria tradicional, somos un aliado comprometido con la industria. En un contexto que es cada vez más complejo, nuestra aportación es dar luz, encauzar la energía colectiva y trazar juntos un camino hacia un futuro sostenible", ha explicado Pérez este miércoles durante la presentación de la edición 2026, que ha contado también con el presidente de la BWW, Javier Pagés.

Pérez ha explicado que "somos conscientes de que la internacionalización es una necesidad imperiosa para las bodegas españolas", por lo que desde la organización han aumentado un 17% su presupuesto para atraer compradores internacionales, hasta los 880 compradores, un 14% más que el año anterior.

En el marco del contexto geopolítico, Pérez ha destacado el trabajo en esta edición para traer compradores de Estados Unidos, aunque también de "mitigar la dependencia al mercado único", para lo que se ha garantizado la asistencia de compradores de otros países estratégicos como Canadá o Alemania y la apertura a nuevos mercados como Japón.

