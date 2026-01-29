Fira.- MWC 2026 estima un impacto económico de 585 millones (+4,3%) y reivindica Barcelona como sede

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El CEO de GSMA, John Hoffman, ha estimado el impacto económico del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 en 585 millones de euros, un incremento del 4,3% respecto a la edición anterior, y ha reivindicado a Barcelona como sede del evento, donde espera volver a superar los 100.000 visitantes este año.

Así lo ha manifestado en una atención a los medios en Barcelona este jueves junto con la directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, a poco más de un mes para la celebración del 20 aniversario del MWC en la ciudad, que tendrá lugar del 2 al 5 de marzo de 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Preguntado sobre la edición celebrada en Doha (Catar) en noviembre, Hoffman ha calificado de "éxito rotundo" el evento, aunque ha precisado que Barcelona es la gran apuesta de GSMA: "Barcelona es donde ocurre todo. Es algo en lo que trabajamos muy, muy duro para que siga siendo igual, pero a la vez innovador".

Hoffman ha estimado un nuevo récord en el impacto económico del MWC 2026, con 585 millones de euros, lo que elevaría a 7.500 millones el total en los 20 años que llevan en Barcelona.

"En este tiempo, hemos creado 100.000 empleos temporales, lo que es positivo para la economía", ha valorado.

BARCELONA: CONTRATO "PARA SIEMPRE"

Hoffman ha empezado su discurso valorando positivamente el debut del evento en Doha, que tuvo lugar los días 25 y 26 de noviembre y que contó con 9.500 asistentes, pero ha dejado claro que Barcelona es "donde pasan las cosas".

"[El MWC Doha] lo calificamos como un éxito rotundo, pero es como un tercio de un pabellón, o dos, en Barcelona. Estamos encantados de llamar a Barcelona nuestro hogar. Podéis preguntarme cuándo será el próximo contrato. Ya lo sabemos: es para siempre", ha subrayado.

En la misma línea, Dewar ha añadido que la capital catalana "es una combinación única de exhibición, liderazgo de pensamiento y startups, además de ser un foro político enorme".

"No creo que exista otro evento que logre reunir a todas estas partes de una manera tan especial", ha apuntado.

NUEVAS PROPUESTAS

En una edición en la que GSMA ha apostado por el sector espacial, los aeropuertos del futuro y la movilidad inteligente como grandes novedades, Hoffman prevé volver a superar los 100.000 visitantes de más de 200 países, entre los que destacan los asistentes españoles y los asiáticos, con un peso del 30% del total de asistencia cada uno, y acoger a unos 2.900 expositores.

Una de las principales novedades será 'Nuevas Fronteras', una zona en el Hall 6 dedicada a la conectividad satelital y el sector espacial, en el que estarán la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el vicepresidente de ingeniería de Starlink, Michael Nicolls.

También lo son 'CircuitX', que mostrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas; y 'Airport of the Future', una propuesta ubicada fuera del recinto sobre aviación, que contará con socios como la zona Airbus y Outsight y con una demo con etiquetas digitales para equipaje y pasaportes de viaje para mascotas de Aena.

HALL ZERO

Preguntado sobre el Hall Zero, que finalmente estará listo en 2028, un año después de lo previsto, Hoffman ha puesto en valor el potencial que tendrá para el evento cuando pueda utilizarse.

"60.000 m2 es mucho espacio y vamos a poder mover cosas como Talent Arena, espacios para otras compañías, el programa ministerial, por ejemplo", ha puntualizado.

En cuanto a la superficie sí disponible, Huawei repite como compañía con mayor superficie expositiva en todo el recinto, con unos 10.000 m2, seguida por Ericsson, con 3.500 m2.

CAOS FERROVIARIO

Sobre el caos ferroviario en Catalunya, el ceo de GSMA ha asegurado no haber mantenido conversaciones con las autoridades sobre la "tragedia ferroviaria" por su confianza en ellas.

"Tenemos la confianza de que van a solucionar estos problemas. Como usuario del Metro y de los trenes, me siento seguro y no tengo ningún problema usándolos", ha sostenido.

VIEJOS CONOCIDOS DEL EVENTO

El MWC 2026 mantiene el Programa Ministerial de la GSMA; el 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups, los Global Mobile Awards (Glomo) y el Talent Arena, focalizado en el talento digital.

Como novedad, el 4YFN cuenta este año con un ticket específico, con un precio de 399 euros, y un acceso exclusivo en la zona norte del recinto, y en los 4YFN26 Awards se presentarán 20 startups bajo la mirada de inversores con una capacidad total de inversión de 60.000 millones de euros.

Sobre el Talent Arena, ha avanzado que será una edición "excepcional" con unos 22.000 profesionales y universitarios presentes para identificar, desarrollar y luego atraer el talento digital, y que, hasta ahora, van "por delante en las inscripciones respecto al año pasado".

SER UN "BUEN INVITADO"

Hoffman también ha hecho hincapié en la necesidad de ser un "buen invitado" en Barcelona, por lo que ha insistido en la importancia de generar un retorno para la ciudad.

Por ello, ha remarcado que haya iniciativas como la MWC Donation Room, que en la edición anterior acumuló 26 toneladas de materialdel evento para causas sociales y culturales, y el programa escolar, para desarrollar las capacidades digitales de los estudiantes catalanes.