El fotógrafo Paolo Roversi encabezará el Photo Forum Fest 2026 en Barcelona

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo de moda italiano Paolo Roversi encabezará el Photo Forum Fest 2026, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, ha informado la organización en un comunicado.

Roversi impartirá el 17 de febrero la masterclass 'Studio as a theater', en la que recorrerá su trayectoria, explorará el retrato como forma de arte y mostrará su técnica y "cómo crea atmósferas únicas a través de la luz, la calma y una relación basada en la escucha con sus modelos".

El organizador del Photo Forum Fest, Eduard Casanova, ha afirmado que se trata de "una oportunidad única para adentrarse en la mente creativa de un maestro de la luz y del retrato, y aprender de uno de los grandes poetas de la fotografía contemporánea".

Roversi (Rávena, Italia, 1947) ha trabajado con casas de la moda y diseñadores como Dior, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Valentino e Yves Saint Lauren, y ha firmado portadas en cabeceras como Vogue, Vanity Fair y Harper's Bazaar.

3 CONGRESOS

El programa del Photo Forum Fest se articula en torno a 3 congresos: Bodaf Europe, que el 18 y 19 de febrero reunirá a fotógrafos y videógrafos de bodas; el Family Time (19 y 20 de febrero) dedicado a la fotografía familiar e infantil, y Life (20 de febrero), que se centrará en el fotoperiodismo y los trabajos sobre naturaleza, viajes y aventura.

En esta edición se espera la participación de asistentes procedentes de cerca de 50 países, especialmente de Europa --España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y Reino Unido--, pero también de Estados Unidos, Argentina, Singapur y Marruecos.

ASTRADA Y ROJO

El festival contará con la participación de dos fotógrafos galardonados con el World Press Photo: el fotoperiodista y triple ganador del premio Walter Astrada (Buenos Aires, 1974), y el ganador de un World Press Photo en 2024 Jaime Rojo (Madrid, 1975), que ha trabajado en campañas de concienciación medioambiental.

El Photo Forum Fest tendrá un espacio dedicado a la fotografía de boda y social, en el marco del congreso Bodasf Europe, con la participación de The Rochters, el dúo formado por Pablo Rodríguez y Mónica Muñoz, que desarrollan proyectos de fotografía y vídeo en ciudades como Los Ángeles, Barcelona, Londres y Berlín.

LA MUJER EN EL SECTOR

El encuentro también buscará reflejar "el creciente protagonismo de la mujer en el sector, especialmente visible en el ámbito de la fotografía social e infantil", y el congreso Family Time contará con una participación mayoritaria de mujeres entre el público y entre las ponentes, entre ellas Claudia Cabrero, Anna Rigau, Vanesa Royo, Victòria Peñafiel e Irati Ayerza.

El festival incluirá una zona expositiva de más de 3.000 metros cuadrados, con la presencia de las principales marcas del sector, como Nikon, Sony, Fujifilm, Canon, OM System y DJI, además de "los mejores laboratorios fotográficos europeos".