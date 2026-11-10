El Gobierno aprueba un gasto de 3 millones para el centenario de la Exposición de 1929

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España).
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 18:22
Seguir en

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización de los límites de gasto para posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la formalización de un convenio de colaboración con el Consorcio Centenario de la Exposición Internacional de 1929, que gestionará las actividades conmemorativas de esta efeméride.

En total, el gasto aprobado será de 3 millones de euros, distribuidos en 2027 (500.000), 2028 (750.000) y 2029 (1,75 millones), ha detallado el ministerio en un comunicado.

Las actuaciones previstas en dicho convenio comprenden la concepción, promoción, ejecución y divulgación de las medidas "para fortalecer la dimensión tecnológica, empresarial, territorial e internacional del programa Monjuïc'29", que contempla la reforma del espacio con motivo del centenario.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado