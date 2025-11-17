Hereu y Sàmper inauguran el Piscina Barcelona, centrado en la IA, sostenibilidad y bienestar

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; y el presidente ejecutivo y del comité organizador de Piscina Barcelona, Eloi Planes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, han inaugurado este lunes el salón Piscina Barcelona 2025, centrado en la transformación digital del sector, con novedades en inteligencia artificial (IA), sostenibilidad y bienestar.

Lo han hecho acompañados del presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, quien también preside el comité organizador del evento, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con un 22% más de superficie expositiva que en su anterior edición y la previsión de alcanzar los 15.000 visitantes --un millar más que en 2023--, el 60% de ellos internacionales.

Durante el recorrido, han visitado los estands de destacadas empresas del sector, como Fluidra, Aiper, Hayward, QP, ESPA, PQS y BWT, y también la de la patronal del sector en España, la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (Asofap).

A fin de posicionarse como "el salón más internacional del sector de la piscina en Europa", en esta edición cuenta con 400 expositores procedentes de 30 países y una oferta internacional que representa el 70% del total, así como 30 actividades en un contexto de transformación digital y alta demanda de soluciones sostenibles.

Destacan la presencia de robots autónomos, sistemas de limpieza que utilizan IA, soluciones de climatización inteligente y la Innovation Zone, espacio donde se exhiben las últimas soluciones que combinan IA, automatización y conectividad total.

UN SECTOR EN CRECIMIENTO

El sector de la piscina en España cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 5,19%, superior a los dos últimos años, y una facturación que superó los 1.600 millones de euros, según reveló el Barómetro Sectorial de la Piscina en España, elaborado por la patronal del sector, Asofap.

En los primeros seis meses del año, se construyeron más de 24.000 nuevas piscinas, de las cuales la mitad ya están finalizadas y el resto se encuentra en curso, a las que se suman casi 22.000 proyectos de renovación de instalaciones existentes, de los que aproximadamente dos tercios ya han concluido.

El informe también revela que el mercado español cuenta con más de 1,3 millones de piscinas, lo que lo convierte en el segundo país europeo y el cuarto mundial en número de instalaciones.