Presentación del programa de contenidos. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón Hispack ha creado un programa de contenidos y narrativa con motivo de su 20 edición para "ampliar la mirada sobre el packaging", y que contará con la participación de conocidos divulgadores de ámbitos diversos para reflexionar sobre el papel de los envases y embalajes en la evolución humana y los cambios sociales.

La iniciativa, bautizada como 'La Piel del Progreso', irá incorporando nuevos contenidos y protagonistas en los próximos meses, y forma parte del programa con el que el salón de Fira de Barcelona celebrará en 2027 su 20 edición, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Ha destacado la participación inicial de algunos protagonistas como el paleoantropólogo y divulgador científico, Juan Luis Arsuaga; la escritora y filósofa, Elsa Punset, y el publicista y creativo, Toni Segarra.

Los contenidos se compartirán progresivamente hasta la celebración de Hispack, entre el 4 y 7 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, a través de los canales de comunicación del salón.

Durante el propio salón, además, la conversación continuará a través de un debate dentro del programa de actividades en el que estarán presentes alguno de los participantes.